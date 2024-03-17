فيديو خاص: مسؤول رفيع يكشف كواليس جديدة من برنامج الفضاء الايراني

العالم - من طهران

وقال عيسى زارع بور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني: انا ايضا احييكم وامشاهدي برنامج من طهران وسعيد بالمشاركة في برنامجكم الجمهورية الاسلامية بالاعتماد على علماءها وكوادرها الان اصبحت من الدول العشر التي يمكنها تصنيعه الاقمار الاطناعية وتملك ايضا صواريخ ارسال الاقمار الى الفضاء.

واضاف زارع بور: كما انها تملك قاعدة اطلاق الصواريخ الفضائية، بالاضافة الى امتلاكها المحطات الارضية لاستلام بيانات الاقمار الاصطناعية، كما انها تمسك بناصية المعرفة اللازمة لاستخدام علوم الفضاء في المجالات المختلفة، بالطبع نحن نتقدم في كل هذه المجالات.

وتابع: على سبيل المثال فان صواريخنا الفضائية يمكنها ان تحمل اقمارا صناعية حتى زنة 200 كيلوغرام وتضعها في مدارها، ونخطط لارسال الاقمار الاصطناعية الثقيلة بزنة عدة أطنان الى الفضاء خلال الخمس سنوات القادمة.

واوضح زارع بور: ان السنة الشمسية الجارية التي نقضي ايامها الاخيرة كانت من اكثر السنين ازدهارا في مجال الانجازات الفضائية، شهدنا خلالها 6 عمليات ارسال فضائية، وتم تصنيع عدة اقمار اصطناعية، وتم ارسال عدد منها الى الفضاء.

وتابع عيسى زارع بور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني: ولأول مرة تمكنا من وضع أقمارنا الاصطناعية في مدار "ليو" اي في مسافة 450- حتى 2000 كيلومتر عن الارض، والان الاقمار الاصطناعية الايرانية حاضرة في الفضاء ولأول مرة نحصل على بيانات فضائية دقيقة عبر اقمارنا.

وقال: لدينا الان 6 الى 7 أقمار اصطناعية في الفضاء تقوم بمهمات الاستشعار والاتصالات، ویتم الاستفادة من بياناتها في مختلف المجالات في انحاء البلاد، مثل مسح مصادر المياه في البلاد، وظروف الازمات التي تحصل في البلاد مثل السيول والزلازل، وكذلك للاغراض الزراعية وتقدير مساحة الحقول الزراعية، وتزويد المزارعين بالمعلومات اللازمة حول المواعيد المناسبة للزراعة والحصاد، وكذلك مراقبة ظاهرة انتزاع الاراضي.

واضاف: وفي السنة القادمة ان شاء الله نعمل على اعداد مجموعة من الاقمار الاصطناعية لإرسالها الى الفضاء في مجال الاتصالات والانترنت خاصة في المناطق النائية.

واوضح زارع بور: كانت لدينا 12 عملية اطلاق الى الفضاء اثنتان منها فقط تمت بواسطة الروس، ما يعني ان غالبية عمليات الاطلاق تمت محليا، والسبب وراء التعاون مع روسيا في مجال الفضاء هو الارتقاء بمستوى التعاون الدولي في هذا المجال، وهذا امر معمول به حتى من قبل الدول صاحبة السبق في مجال الاقمار الاصطناعية حيث تعهد بعملية الارسال الى الفضاء الى دول اخرى، لان مواعيد الارسال الى الفضاء محدودة وربما لا تكون متاحة في الوقت المطلوب.

وتابع عيسى زارع بور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني: السبب الآخر وراء ان روسيا قامت بارسال قمر بارس-1 الى الفضاء هو انه لم يكن بالامكان تقنيا ارسال القمر عبر قاعدتنا الى المدار المطلوب، الذي يجب ان يكون دائما مواجها للشمس لاستفادة القمر من الطاقة الشمسية عبر الالواح التي يحملها.

واكد: نعمل الان على تشييد اكبر قاعدة فضائية في غرب آسيا في جنوب البلاد وبدأنا هذا العام في ذلك وان شاء الله ستكون المرحلة الاولى منه جاهزة في العام القادم، وسنكون بذلك قادرين على انجاز كل عمليات الاطلاق محليا، ولكن سنواصل التعاون مع الدول الاخرى خاصة الصديقة من أجل تطوير امكانياتنا وقدراتنا في هذا المجال.

وقال زارع بور: لدينا في البلاد بنية تحتية جيدة في مجال الاتصالات، كل مدننا تحظى الان بتغطية الانترنت من الجيل الرابع للهاتف المحمول، ويتمتع حوالي 92 بالمئة من نفوس البلاد بخدمات الجيل الرابع من الهاتف النقال، كما تمكنا خلال فترة السنتين ونصف السنة الماضية من نقل خدماتنا الى 7 آلاف من القرى.