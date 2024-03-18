قوات الاحتلال تجرف 15 دونما وتقتلع 150 شجرة زيتون غرب بيت لحم

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" بقوله، أن قوات الاحتلال جرفت 15 دونما واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسات باتجاه الشرق.

وأوضح حمامرة بان ملكية الارض والاشجار تعود للمواطنين، إبراهيم جابر حمامرة وشقيقه مصطفى، وإبراهيم علي سباتين، وشريف موسى سباتين، وخالد عبد الله الشاعر، والشقيقين سعدي وسعود الشاعر.

وأوضح حمامرة أن الهدف من تجريف الأرض، توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.