شاهد/لحظة ضبط أخطر عميل للاحتلال في جنين قبل إعدامه من قبل شقيقه

العالم- فلسطين

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين إعدام عميل للكيان الصهيوني في الضفة الغربية، معتبرة أنه “أخطر العملاء”.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن “العميل كان قد تسبب في استشهاد 3 من المقاومين بعد التخابر مع الاحتلال في الآونة الأخيرة”.

وأشارت تقارير من الضفة بأن “من نفذ عملية الإعدام هو شقيق الجاسوس والعميل، والذي أعلن البراءة منه أمام جميع الحاضرين في ساحة جنين حيث تم الإعدام”.

ولم تكشف وسائل الإعلام الفلسطينية حتى الآن اسم العميل، والعمليات التي تسبب بها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بحسب صحيفة "رأي اليوم".

كما أظهر تسجيل صوتي كيف تم كشف العميل في جنين قبل إعدامه على يد شقيقه.

ووثق مقطع فيديو لحظة مشاهدة والدة أحد ضحايا جنين لجثة العميل الذي تسبب باغتيال ابنها”.