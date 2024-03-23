البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويقول إن "داعش" عدو إرهابي مشترك

العالم-الامريكيتان

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو".

وأضافت أن "تنظيم داعش عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".

هذا وتواصل وكالات الأنباء العالمية الترويج للإعلان المزور الذي نشر مساء الجمعة ويزعم تبني "داعش" مسؤولية الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس"، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.