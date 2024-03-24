رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

العالم - فلسطين

وضمن الرّد على العدوان، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من الرشقات الصاروخية ومدفعية الهاون، التي دكت بها مستوطنات غلاف غزة ومواقع العدو.



وأكدت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "RPG" في منطقة العرايشية محيط حي الأمل غرب خان يونس.



وفي محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، استخدفت سرايا القدس بقذائف "الهاون" النظامي تجمعا لجنود العدو.



وأفادت مصادر فلسطينية، صباح اليوم، بأن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة في خان يونس، حيث تتصدى لتوغل قوات العدو وآلياته في محيط مجمع ناصر الطبي.



وجاءت الاشتباكات بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي صهيوني تعرّض له محيط المستشفى ومختلف مناطق خان يونس جنوبي قطاع غزّة.



كما تخوض المقاومة اشتباكات مع قوات العدو في دوار العلم وسط بني سهيلا شرق محافظة خان يونس، ومع اشتداد وتيرة الاشتباكات.



وأكّد المصادر أنّ آليات العدو تراجعت من منطقة المواصي غربي خان يونس، بعد توغلٍ استمر لساعات.



بدورها، أكّدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف ثلاث دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105"، وإيقاع عدد من جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء في مدينة غزة.



واستهدفت القسّام هناك أيضاً بقذيفة "الياسين 105"، ومجموعة من جنود العدو تحصّنت داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادّة للتحصينات، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.



وأكّدت القسّام أنّ مقاتليها استهدفوا بقذائف "الياسين 105" ناقلة جند للعدو وآليةً عسكرية صهيونية.



وكانت سرايا القدس، قد أعلنت أنّ مقاوميها في وحدة الهندسة تمكّنوا من تفكيك عبواتٍ ناسفة زرعها العدو في منزل في محيط مجمع الشفاء.. مؤكدة أنّ مجاهدي السرايا يعملون على إعادة استخدام العبوات واللواصق الانفجارية الصهيونية التي تمّ تفكيكها لاستخدامها ضد جنود العدو وآلياته.



بدورها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد لمقاتليها في عقدهم القتالية في مختلف محاور القطاع.



وأكّدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خوضها اشتباكات مع قوات العدو في شارع الوحدة وعلى أطراف مخيم الشاطئ في مدينة غزة، وفجرت عبوةً شديدة الانفجار بإحدى آليات الاحتلال.



كذلك، أطلق مقاتلوها قذيفة "RPG" على "جيش" العدو في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.



كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن خوض مقاتليها اشتباكات مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقذائف "RPG"، وقصفها تجمّعاً لجنود العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية بقذائف "هاون"، في محيط مستشفى الشفاء.