سنغافورة تجبر سفارة الاحتلال على حذف منشور حول فلسطين والقرآن

العالم- اسيا والباسيفيك

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السفارة الإسرائيلية كتبت في منشورها إن "إسرائيل" ذكرت 43 مرة في القرآن، فيما فلسطين لم يتم ذكرها".

وقال وزير الشؤون الداخلية في سنغافورة، ك. شانموغام إنه دعا وزارة الخارجية السنغافورية إلى أن تطلب من السفارة الإسرائيلية إزالة المنشور الذي نشرته يوم الأحد، وهو ما فعلته البعثة الإسرائيلية على الفور.

وقال شانموغام: "هذا المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي للسفارة الإسرائيلية غير مقبول على الإطلاق.. لقد شعرت بالانزعاج الشديد عندما تم إخباري بذلك".

وإذ أكد شانموغام أن المنشور قد أُزيل، شدد على أن "منشورات كهذه يمكن أن تؤجج التوترات".