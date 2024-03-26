حزب معارض فنزويلي يعرّف مرشحا له بانتخابات الرئاسة المقبلة

العالم - الأميركيتان

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحزب الذي يعرف باسم " ايه نيو إيرا " (عهد جديد)، أدرج مانويل روساليس حاكم ولاية زوليا في السباق الرئاسي، بحسب ما قاله ستالين غونزاليز النائب السابق والمفاوض المعارض الرئيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت زعيمة المعارضة كورينا يوريس قد قالت أمس الاثنين، "إن الحكومة تسعى لمنع حزبي المعارضة الرئيسيين ومنهم "ايه نيو ايرا" من ترشيح مرشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث قالت الحكومة إنها واجهت صعوبات فنية متكررة في نظام التسجيل الآلي".

وبعد إغلاق فرصة التسجيل التي استمرت خمسة أيام أمس الاثنين، قال ائتلاف المعارضة الذي يعرف بـ "يونتاري بلاتفورم" إنه لم يتمكن من الدخول على النظام ولا تسجيل مرشحه.

ولم يعرف ما إذا كان الائتلاف يدعم مرشح حزب " ايه نيو إيرا".