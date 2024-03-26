مسلسل 'آمرلي' باللغتين العربية والفارسية على شبكة العرض الايراني المنزلي

العالم – إيران

ويمثل في المسلسل النجم الإيراني مصطفى زماني والنجمة العراقية ناريمان الصالحي.

ويتم بث المسلسل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عند الساعة الثامنة صباحا عن طريق منصة "فيلم نت".

وتم تصوير "آمرلي" في العراق، وجميع الممثلين فيه بمن فيهم النجم الإيراني مصطفى زماني، يتكلمون باللغة العربية.

وبإمكان المشاهدين، مشاهدة المسلسل بصورة مدبلجة بالفارسية أو باللغة الأصلية أي العربية وبترجمة فارسية.

وتم لحد الآن عرض ثلاث حلقات من مسلسل "آمرلي" على قناة العرض المنزلي، وما يزال بثه مستمرا في إيران ودول عربية.

و"آمرلي" هو دراما اجتماعية، بإطار تشويقي، تحكي قصة الدكتور "رافد" الذي يتعرض لضغوطات، تجبره وعائلته على الانتقال إلى مدينة "آمرلي" لتبدأ الأحداث بالتداعي، ضمن سياقات عدة، يكون للسياق الإنساني، الدور الرئيسي فيها.

أما عنوان العمل "آمرلي" فهو عائد إلى مدينة آمرلي العراقية، التي اشتهرت بعد أن تعرضت لحصار وهجوم، من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.

العمل من تأليف جعفر تايه، وإنتاج شركة أوج الإيرانية، وتوقيع المخرج السوري أحمد ابراهيم أحمد، وبطولة كاظم القرشي، ناريمان الصالحي، ليلى محمد، مازن مصطفى، هالة عادل وغيرهم من العراق، وإلى جانبهم سعد مينه ورامز أسود من سوريا.