التبادل التجاري الإيراني الهندي يتجاوز 200 مليون دولار في الشهر الأول من 2024

العالم – إيران

وحسب أحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة الهندية فأن تجارة الهند مع إيران في الشهر الأول من هذا العام نمت بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 202 مليون دولار.. وتفيد التقارير أن قيمة التجارة بين البلدين في يناير 2023 بلغت 197 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، ارتفعت صادرات الهند إلى إيران في يناير/كانون الثاني 2024 بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 148 مليون دولار. وكانت الهند قد صدرت بضائع بقيمة 129 مليون دولار إلى إيران في يناير من العام الماضي. إلا أن واردات الهند من إيران انخفضت في يناير/كانون الثاني هذا العام بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 54 مليون دولار. وفي يناير من العام الماضي، استوردت الهند بضائع بقيمة 68 مليون دولار من إيران.

وكان الأرز ودقيق البذور الزيتية والفواكه والشاي من أهم السلع التي صدرتها الهند إلى إيران في الشهر الأول من هذا العام. وفي هذا الشهر، صدرت الهند أرزا بقيمة 79 مليون دولار، ودقيق بذور زيتية بقيمة 38 مليون دولار، وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار، وشاي بقيمة 3 ملايين دولار إلى إيران.

وكانت الفاكهة والمواد الخام لإنتاج الأصباغ والمنتجات النفطية، أهم السلع التي استوردتها الهند من إيران في الشهر الأول من عام 2024. واستوردت الهند فواكه بقيمة 29 مليون دولار، ومواد أولية لإنتاج الطلاء بقيمة 10 ملايين دولار، ومنتجات نفطية بقيمة 8 ملايين دولار من إيران خلال هذه الفترة.