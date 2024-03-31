شاهد.. طبيب أسنان يحوّل خيمة النزوح لعيادة لعلاج المرضى في غزة

العالم - فلسطين

يعلق الطبيب جميع شهاداته المهنية على الخيمة لطمأنة مرضاه، ومعداته حديثة وإن كانت موضوعة على لوح بلاستيكي على الرمال.

ويقول صقر (32 عاما) إنه اضطر إلى التخلي عن مركزه الطبي في دوار النصيرات في وقت مبكر من العدوان بعد عدة غارات إسرائيلية أدت لأضرار جسيمة في عيادته.

ولكن مع استمرار العدوان وانهيار النظام الصحي في غزة، عاد صقر لمحاولة استعادة ما في وسعه لمساعدة المواطنين الذين يأتون إليه شاكين من آلام الأسنان.

يضيف، أغلب أطباء الأسنان سافروا خارج البلد والآخرون عياداتهم تضررت وليسوا قادرين على فتحها، فخطرت لي فكرة خيمة الأسنان. ولتجسيد الفكرة ذهبت للمركز واستصلحت كرسيا من الكراسي ونقلته بواسطة عربة (توك توك) إلى هنا وأنشأت خيمة واستصلحت الأجهزة والمواد والأدوات.

ورغم أصوات القصف الإسرائيلي على مسافة غير بعيدة من عيادته البديلة في النصيرات، يحافظ صقر على برودة أعصابه، ويهدئ صبيا صغيرا يعالجه بينما يغطي هدير الطائرات المسيّرة على صوت حفارة الأسنان.

يوضح الطبيب أن أكبر المعوقات التي تواجهني في الخيمة هي توفير الكهرباء والمياه ومواد الأسنان، فهي غير متوافرة للأسف وحتى لو توافرت تكون بأسعار خيالية غالية جدا.

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