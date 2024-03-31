تل أبيب.. أتساع رقعة عدم الثقة بنتنياهو المطالبة بإقالته

العالم - مراسلون

مجدداً يخرج الشارع الاسرائيلي بتل ابيب والقدس المحتلة لكنه بات اليوم أكثر قناعة بأن رئيس الحكومة نتنياهو يماطل بأتمام صفقة التبادل وأستعادة الاسرى والمحتجزين من الاسرائيلين بقطاع غزة.

وقال المحلل السياسي زياد الزعيم لقناة العالم:"من يوم 7 أکتوبر، فقدوا ثقتهم بهذه الحکومة ولکن اليوم انعدمت الثقة نهائياً وأصبحوا يطالبون بنزول المزيد من الاعداد لتطالب بتنحي نتنياهو عن الحکومة".

ومع أتساع رقعة عدم الثقة بنتنياهو وحكومتة وفشلهم بتحقيق أهداف الحرب وأستعادة الاسرى حاول عدد من المتظاهرين أقتحام مقر وزارة الحرب وأغلاق عدة طرق وشوارع رئيسية بتل ابيب والقدس المحتلة وسط تشديدات أمنية مع تفاقم حالة الانقسام داخل المجتمع الاسرائيلي المطالب بتنحي نتنياهو والتي أظهرت تراجع كبير بشعبيته وتخبطه بإدارة حکومته وخصوعة للأحزاب اليمنية المتطرفه والمتشددة.

وقال المتخص بالشؤون الاسرائيلية داود بدران لقناة العالم:"السواد الاعظم من الشعب الاسرائيلي هو علی قناعة تامة ان بنيامين نتنياهو حالياً يصارع من أجل البقاء لأن خروجه من الحلبة السياسية يعني ذهابه الی السجن وهذا أمر أغلب الاسرائيليين علی قناعة بذلک".

ويحول المستوي السياسي الاسرائيلي أسكات صوت المتظاهرين باستخدام القوة واتهامهم بأن تحركاتهم تصب لصالح حركة المقاومة الاسلامية حماس من خلال المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويقول المتظاهرون انهم سيستمرون بالنزول الی کافة الميادين والشوارع حتی استعادة کافة المحتجزين والاسری من الاسرائيليين وحتی اقالة بنيامين نتنياهو ومحاسبته.