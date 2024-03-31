أكثر من 3 آلاف زائر من دول مختلفة علی مائدة الامام الحسين عليه السلام

العالم - مراسلون

بالقرب من ضريح الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام حيث عبق الشهادة ونفحات الإيمان يجتمع المؤمنون وعلى موائد الافطار الرمضانية التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة للزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية والبلدان الاسلامية الى كربلاء الشهادة خلال ايام شهر رمضان المبارك.

وقال مرتضی شاکر وهو مسؤول شعبة الخدمات في العتبة الحسينية المقدسة: "من اول شهر رمضان الی اخره، سيکون هناک توزيع طعام للزائرين النساء والرجال عند باب القبلة. طريقة الدخول سهلة ودون حاجة الی باج أو هوية. نستقبل الزائرين من کافة المحافظات والدول".

وقال مسؤول قسم التشريفات في العتبة الحسينية حميد علي، لقناة العالم:"يتم توزيع 3500 وجبة يومياً في هذا الموقع، وفي الموقع الثاني وهو باب القبلة هناک مخيمان، مخيم خاص بالرجال ومخيم خاص بالنساء ويتم توزيع 5000 وجبة يومياً في هذين المخيمين.

اشادات كبيرة من قبل الزائرين والصائمين بمثل هذه المبادرات التي من شأنها ان تكون ملتقيات على مائدة واحدة للتعارف بين الزائرين وجمعهم في هذه الاماسي الرمضانية.

وقالت زائرة لبنانية أنها تری زوار من شتی الجنسيات اللبنانية والعراقية والايرانية وجنسيات اخری، مشيرة ان هذه الظاهرة عظيمة وانها تشعر بأن الحضور في ضيافة الامام الحسين عليه السلام حلم لها.

وقال زائر من محافظات العراق انه وجد مائدة الافطار جاهزة عندما وصل اليها و زادت وجبت الطعام حيث أخذ الباقي منها معه.

موائد افطار التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة تتخطى الثلاثة الاف وجبة غذائية بشكل يومي للزائرين فيما لم يقتصر تقديمها للزائرين المتواجدين قرب الاضرحة المقدسة بل وصلت لتوزيع السلات الغذائية على العوائل الفقيرة والوصول الى مناطقهم.

ويمثل شهر رمضان المبارک فرصة استثنائية للمتواجدين في زيارة العتبات المقدسة فضلاً عن المشارکة بموائد الافطار الجماعية والتي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة والتي تجمع المسلمين من مختلف الطوائف واللغات.