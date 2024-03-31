البابا فرنسيس يدعو مجددا لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

العالم - فلسطين

ووجه الحبر الأعظم رسالة لمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان، قال فيها "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، والإفراج السريع عن الرهائن".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 32782 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 75298 آخرين، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.