فيديو: تفاصيل خاصة عن استهداف مبنى القنصلية الايرانية في دمشق!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان عدد الشهداء ارتفع في حصيلة اولية الى ستة، بينهم ايرانيون ومنهم القيادي في فيلق قدس محمد رضا زاهدي وسوريون في مبنى القنصلية، الواقعة على شارع حيوي في العاصمة السورية.

واشار الى تضرر العديد من السيارات في مكان الاعتداء، فيما طواقم الهلال الاحمر منشغلة بمعالجة الجرحى في مكان الحادث ممن لا تستدعي حالتهم نقلهم الى المستشفى.

واوضح مراسل العالم انه قبل قلي وصل وزير الداخلية السوري ومحافظ دمشق الى مكان الاعتداء، فيما كان قد وصل قبل قليل وزير الخارجية السوري لتفقد المكان وزيارة السفارة الايرانية واعلان التضامن مع الجمهورية الاسلامية.

كما حضر السفير الايراني في مكان الانفجار للوقوف على حيثيات الحدث.

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