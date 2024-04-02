طهران تتوعد بالرد علی جريمة القنصلية وتل أبيب ترفع درجة التأهب الأمني

العالم - مراسلون

دمار كبير خلفه الاعتداء الصهيوني المتعمد على مبنى القنصلية الايرانية في حي المزة بدمشق في ساعة ذروة والازدحام في جريمة تنتهك كل الاعراف باستهداف مبنى دبلوماسي يخدم المواطنين منذ اكثر من 30 سنة.

حجم الاعتداء طال المباني القريبة من السفارة والقنصلية الايرانية ونجى السفير منه وعائلته اضافة للأهالي القاطنين في حي المزة وخلف الاستهداف 6 شهداء وجرحى واضراراً كبيرة في الاملاك العامة والخاصة.

وقال السفير الايراني في سوريا، حسين أکبري:"انا کنت في مکتبي وترون ما حدث لزجاج غرفتي ومکتبي. الکيان الصهيوني يعلم جيداً ان هذه الجرائم لن تبقی دون رد وهذا حقنا الطبيعي والبديهي في القوانين الدولية".

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دمشق ادانت بسرعة الاستهداف وحضرت بكل طواقهما ودبلوماسيها للوقوف جنباً الى جنب مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد:"عبرنا عن تعازينا علی الخسائر البشرية وعن حزننا علی هذه الضربات التي توجه دون أي مبرر ضد مؤسسات دبلوماسية وأکدنا علی ضرورة استمرار العلاقات السورية الايرانية لأنها مبنية علی الاخلاق ومبنية علی القيم وليس کما تفعل الدول الغربية في دعمها اللاانساني لاسرائيل لارتکاب هذه الجرائم".

ايران وعبر دبلوماسيها توعدت العدو الصهيوني برد مزلزل على هذه الجريمة التي تضاف الى بنك جرائمه في غزة وسوريا ولبنان.

وتظهر الصور، بشاعة الاستهداف الاسرائيلي المتعمد لمبنی يخدم المواطنين السوريين طوال 30 عام ولکن ما ان ينجلي الدخان سيکون الرد حازماً وفق المصادر الايرانية.

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