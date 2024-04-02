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أعضاء المطبخ المركزي العالمي..

حماس تدين جريمة اغتيال فريق الإغاثة الدولي في غزة

حماس تدين جريمة اغتيال فريق الإغاثة الدولي في غزة
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس جريمة اغتيال فريق الإغاثة الدولي "الأعضاء في المطبخ المركزي العالمي"، الذين قضوا في قصف سيارتهم في غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الحركة في تصريح صحفي: ندين في حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشدّ العبارات استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي، جنوب دير البلح.

وأضافت أنّ هذه الجريمة تؤكّد مجدداً أنّ الاحتلال لا زال يصر على سياسة القتل الممنهج ضدّ المدنيين العزل، وضدّ فِرَق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامّهم الإنسانية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل الشنيع، والتحرك لوضع حدّ لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

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