11 قتيلا و12 جريحا بحريق في اسطنبول + فيديو

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وجاء في حصيلة أوردها مكتب حاكم إسطنبول في بيان أنه إلى جانب القتلى لا يزال هناك جريح في المستشفى في حالة حرجة.

وأعلن أيضاً أنه تم فتح تحقيق بالحادث.

واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش وفق ما قال حاكم إسطنبول داود غول للصحافيين.

من جهته أشار رئيس بلدية اسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" إلى عائلات الضحايا.