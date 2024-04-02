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فيديو خاص: تصعيد صاروخي من حزب الله، ما الجديد؟!!

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن صفارات الانذار دوت قبل قليل في عدد كبير من مستوطنات الشمال الفلسطيني خاصة في القطاع الغربي مثل نهاريا وشلومي وحنيتا، وذلك بعد اعلان العدو انطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه هذه المستوطنات وتفعيل منظومة القبة الحديدية في هذه المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المدفعية الاسرائيلية كانت قد اعتدت قبيل مساء اليوم على بلدة زبقين واطرف بلدات شيحين والجبين وشمعة وايضا على مثلث طير حرفا، وسبق ذلك اعتداءات بالمدفعية الثقيلة على المناطق بين بلدتي رميش وعيتا الشعب.

وتابع: هذا بالاضافة الى غارة بالطيران المسير استهدفت منزلا في بلدة يارين ما ادى الى اصابة امرأة مسنة بجروح وصفت بالبليغة.

واشار مراسل العالم الى ان الاعتداءات الاسرائيلية اليوم بدأت صباحا حيث استهدفت المدفعية اطراف بلدة الخيام الجنوبية والشرقية بالاضافة الى مزارع الوزاني ومحيط بلدة الغجر وسهل المجيدية واطراف السداني في كفار شوبا واطراف راشيا في العرقوب قضاء حاصبيا.

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