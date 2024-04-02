فيديو خاص: تصعيد صاروخي من حزب الله، ما الجديد؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المدفعية الاسرائيلية كانت قد اعتدت قبيل مساء اليوم على بلدة زبقين واطرف بلدات شيحين والجبين وشمعة وايضا على مثلث طير حرفا، وسبق ذلك اعتداءات بالمدفعية الثقيلة على المناطق بين بلدتي رميش وعيتا الشعب.

وتابع: هذا بالاضافة الى غارة بالطيران المسير استهدفت منزلا في بلدة يارين ما ادى الى اصابة امرأة مسنة بجروح وصفت بالبليغة.

واشار مراسل العالم الى ان الاعتداءات الاسرائيلية اليوم بدأت صباحا حيث استهدفت المدفعية اطراف بلدة الخيام الجنوبية والشرقية بالاضافة الى مزارع الوزاني ومحيط بلدة الغجر وسهل المجيدية واطراف السداني في كفار شوبا واطراف راشيا في العرقوب قضاء حاصبيا.

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