العالم - خاص بالعالم

واعتبر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الكيان الاسرائيلي على وشك الانهيار وان مشاريع التسوية مقامرة خاسرة.

وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"هذا الكيان على وشك الانهيار الداخلي اكثر من أي وقت مضى، كما ان استمرار مشاريع التسوية المشينة، مثل تطبيع العلاقات، تحول الى مقامرة على حصان خاسر، ببركة دماء المجاهدين الفلسطينيين".

واكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله؛ ان طوفان الأقصى هز كيان الاحتلال؛ وان حكومة العدو لن تتمكن من ترميم آثار هذا الزلزال

بدوره أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان طوفان الأقصى أزال كل الأقنعة عن الوجوه المتخفية بالسلام الزائف.

كذلك أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي؛ ان فلسطين هي قضية الامة المركزية وانه لا مساومة في المواقف تجاه مساندة الشعب الفلسطيني.

وندد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زيادة نخالة، بالموقف العربي والإسلامي من نصرة غزة، فيما أكّد أهمية توحيد قوى المقاومة في مواجهة مشاريع تفتيت المنطقة.

من جانبه أكّد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي ان الاحتلال أصبح في حالة ضعف وهروب المستوطنين إلى بلدانهم علامة على انهياره.

كما اعتبر الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري انه لا بد من إعادة النظر في المنظومة الدولية الظالمة التي تحكم العالم حاليًا.

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