بلينكن: إرسال القوات إلى أوكرانيا سيقرب النزاع المباشر مع روسيا

العالم-الامریکیتان

وقال بلينكن في تصريح لقناة LCI الفرنسية إن "سياسة الرئيس جو بايدن واضحة تماما: لن تكون هناك أي قوات أمريكية على أراضي أوكرانيا. وهذا ما من شأنه أن يقرب النزاع المباشر مع روسيا ونحن نريد تجنب ذلك".

وأضاف أن "ذلك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا الحلفاء في الناتو".

وتعليقا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا، قال بلينكن إن "كل واحد يجب أن يتخذ قراراته على المستوى الوطني وعلى مستوى الحلف".

وتابع: "في علاقاتنا الثنائية مع فرنسا، وفي إطار الناتو، نعمل معا. نحن نجري مناقشات ونتخذ القرارات معا".

وأشار بلينكن إلى أن الرئيس جو بايدن منذ أول أيام النزاع في أوكرانيا "كان على قناعة بأنه من الضروري تجنب الحرب مع روسيا، بغض النظر ما إذا كان ذلك تصعيدا تقليديا أو نوويا".

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين هو كان يتحرك بهذا الاتجاه، حيث يدعم أوكرانيا ويتجنب الحرب مع روسيا".