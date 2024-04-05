بالفيديو.. مسيرات ليلية في مدينة البصرة إحياء ليوم القدس العالمي

العالم - مراسلون

من طوفان الاقصى الى طوفان الاحرار هو شعار المسيرات الشعبية التي انطلقت في مدينة البصرة جنوبي العراق ، احياء ليوم القدس العالمي وسط تنديد واسعا بالمجازر الصهيونية المستمرة في حق الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية منذ اكثر من 6 اشهر.

واكد النائب في البرلمان العراقي ،فالح الخزعلي، ان " يبقى الشعب العراقي متضامنا في يوم القدس العالمي هذا اليوم الذي اطلقه الامام الخميني رضوان الله عليه للدافع عن الانسانية والمظلومين والمحرومين في العالم والدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفض سياسة الاحتلال والانتهاكات المتحققه في فلسطين وتهجير مليونيين وذبح وقتل الشهداء من الشعب الفلسطيني مع حصار".

وقالت الناشطة الحقوقية، امطار المياحي، ان "خرجت جماهير محافظة البصرة بكل صنوفها وتوجهاتها للتضامن مع المقاومة الفلسطينية في غزة وتناهض العدوان الامريكي الصهيوني ضد هذه الشعوب".

قياديون في الحشد الشعبي العربي شاركوا في المسيرات واكدوا موقف العراق وحكومة وشبعا ومقاومة في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال آمر اللواء 41 في الحشد الشعبي العراقي، عبدالله الزيادي، ان "اليوم جماهير العراقية والجماهير البصرية تهتف وتسمع صوتها الى كل العالم من وحدة الساحات على ان الشعب العراقي والمقاومة العراقية جزء من هذه المعركة واليوم الشعب العراقي يثبت على مدار السنين جزء من القضايا الاسلامية والانسانية".

المشاركون الذين رفعوا شعارات منددة بالصمت الدولي ازاء مجازر الكيان الصهيوني اعتبروا ان مناسبة يوم القدس العالمي رمزا للرفض والتنديد بجرائم الاحتلال.