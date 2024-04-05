شاهد.. هكذا احيا اهالي قطاع غزة يوم القدس العالمي

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان يوم القدس العالمي اعلنته ايران وامتدت فكرته الى باقي الشعوب العربية والاسلامية، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعلق كل اماله بانهاء الحرب والعدوان وتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الاقصى المبارك على يوم القدس العالمي ومحور المقاومة.

واوضح ان حتى اللحظة رسائل الشعب الفلسطيني تتلخص في ضرورة المزيد من الوحدة في كل الشعوب العربية التي لم تشارك في هذا اليوم، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني يخرج كل عام وينظم المهرجانات والمسيرات لاحياء يوم القدس العالمي.

وبين مراسلنا انه الاهالي في لرفح ودير البلح احيوا يوم القدس العالمي، حيث نظم نشطاء فاعليات لرسم جداريات على الجدران تعبر عن مدى توحش الكيان الاسرائيلي بالاضافة الى توزيع وجبات الافطار على النازحين ودعمهم من قبل لجنة يوم القدس العالمي في قطاع غزة رغم القصف الاسرائيلي ومحاولته منع احياءه هذا اليوم.

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