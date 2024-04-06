115 برلمانيا فرنسيا يطالبون ماكرون بوقف بيع الأسلحة لكيان الاحتلال

العالم - اوروبا

قال البرلمانيون إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة.

ودعوا ماكرون إلى أن يحذو حذو دول أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة بمنع بيع السلاح إلى كيان الاحتلال.

وذكّر البرلمانيون في رسالتهم الرئيس الفرنسي بأن عدد القتلى في عدوان الإحتلال على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة، كما ذكروه بأن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/كانون الثاني الماضي بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من الكيان منع ذلك.

وقال البرلمانيون إن العديد من نواب المعارضة طالبوا الحكومة الفرنسية بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية للإحتلال في ظل جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيلية في قطاع غزة.