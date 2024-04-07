مؤسسات أممية تدق ناقوس الخطر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

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وتقول مصادر طبية في غزة إن عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 13430، في حين قدر عدد الشهداء من النساء 8900 شهيدة منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وبعد ستة اشهر من عمليات قصف جوي ومدفعي وعمليات برية تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلية بلا هوادة بلغت المعاناة الإنسانية مستويات غير مسبوقة..هنا تصف الامم المتحدة الوضع بالكارثي،بكل ما للكلمة من معنى، وذلك بحسب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، الذي قال إن نصف سكان غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة الوشيكة، وقد وصل سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في غزة.

بينما تقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 'الفاو' إن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في الشمال.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد اكثر من ثلاثة وثلاثين الف شخص ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75800 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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