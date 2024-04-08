وزير الخارجية الايراني من دمشق : الكيان الصهيوني سيلقى عقابه قطعا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الايراني الذي يزور دمشق حاليا، مع نظيره السوري "فيصل المقداد" حيث اضاف : لقد اجريت اليوم مشاورات هامة مع السيد بشار الاسد، استعرضنا الى جانب القضايا الثنائية، التطورات في الصعيد الدولي وخاصة جرائم الكيان الصهيوني في غزة وعدوانه الاجرامي على القنصلية الايرانية بدمشق.

واعتبر وزير الخارجية، ان سوريا هي بالخط الامامي للمقاومة؛ واصفا المشاورات مع كبار المسؤولين السوريين انها في غاية الاهمية بالنسبة لايران.

كما اشار الى استضافة طهران، قبل فترة (قصيرة)، كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، ولقائهما مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، فضلا عن المباحثات رفيعة المستوى التي جرت بطهران في هذا الخصوص.

واذ اشار الى تصريحات وزير الخارجية السوري الذي نوه الى مرور سبعة اشهر على الجرائم الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة، وهو ماض بدعم امريكي في ارتكاب المزيد منها، قال امير عبداللهيان : ان جريمة الحرب التي اقدم عليها الكيان الصهيوني باستخدام طائرة وصواريخ امريكية مستهدفا القنصلية الايرانية في دمشق، اضافت صفحة جديدة الى نقض القانون الدولي وحصانة الاشخاص والامان الدبلوماسية في العالم.

وتابع : لقد عقد المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اجتماعا فور وقوع هذه الجريمة، وانني اريد ان اعلن بصوت عال من دمشق، ان امريكا تتحمل المسؤولية في هذا الحادث.

واعتبر وزير الخارجية، ان امتناع واشنطن وبلدين اوروبيين عن الموافقة على اصدار قرار دولي لادانة هذا الانتهاك السافر لاتفاقيات فيينا باستهداف سفارة الجمهورية الاسلامية في دمشق، هو ضوء اخضر قدمته امريكا لـ "اسرائيل" من اجل ارتكاب هذه الجريمة؛ مؤكدا بالقول : اذن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية لقاء سلوكها الداعم لهذه الجريمة.

يتبع ..