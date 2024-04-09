شهداء وجرحى بغارات على القطاع واعتقال 7 فلسطينيين في طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

وتركزت عمليات القصف الاسرائيلية فجرا، على مدن (غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمال غزة)، في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها واعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين فيها، كما اقتحمت قرية النصارية بالأغوار.

وعلى آخر الأحداث، أستشهد مواطن فلسطيني وأصيب 20 آخرون بقصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع "المدارس" بالمدينة.

كما أفاد مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف لجانا تعمل على تأمين المساعدات جنوب شرق مدينة غزة، مضيفا أن قوات الاحتلال شنت غارة على حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع اصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة إضافة إلى قصف على شمال غزة.

وتوقعت مصادر صحية في القطاع، ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال، حيث تم انتشال 84 جثماناً حتى الآن بعضها متحلل.

وكانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد خمسة مواطنين بقصف للإحتلال استهدف مبنى بمخيم المغازي، وسط القطاع، الليلة الماضية، كما استشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,207 مواطنين فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتعتقل سبعة مواطنين

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها.

وعرف من المعتقلين : جمال صوي ونجليه براء والاسير المحرر أحمد (23 عاما)، بعد مداهمة منزلهم في الحي الشرقي للمدينة، ومحمد ستيتي من منزله في شارع الحدادين بالمدينة، وحسني ابو شنب من الحي الجنوبي، ومحمود صعيدي، ومحمود فريج، من منزليهما في حي الاقصى بضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن مهدي الملاح في حي الاقصى واخضعته للاستجواب والتحقيق بعد اقتياده خارج المنزل، قبل الافراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال 24 ساعة، من محوريها الغربي والجنوبي، وجابت آلياتها شوارعها وأحياءها، في الوقت الذي اقتحمت ضاحية شويكة شمالها.

وأفادت مراسلة (وفا)، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط طولكرم، وفي أحيائها الغربية والشرقية والجنوبية، ومنطقة شارع باريس، وقامت بتكسير وتخريب عدد من بسطات الخضار في المكان.

الاحتلال يقتحم قرية النصارية بالأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية النصارية بالأغوار الوسطى.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية، وداهم منازل فيها.