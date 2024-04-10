تفاعل نشطاء التواصل مع حالة القلق الأمريكي الإسرائيلي من الرد الإيراني

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البدير في دعائه هذا كان يشير إلى ما يحصل في الأردن التي تشهد تظاهرات حاشدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. ورغم أن الدير دعا في أوقات سابقة لأهالي غزة.. لكنه لم يذكر المقاومة التي تدعو المظاهرات في الدول العربية إلى نصرتها.

تعليقات عديدة حول تصرف إمام الحرم المكي صلاح البدير، تعليق من حساب بعنوان "شاعر مضطهد" الذي كتب ساخرا. هذه المظاهرات الانسانية تضامنا مع فلسطين المحتلة عندنا حرام ومفسدة وفتن حسب ما يقول امام الحرم المكي والشيخ الخميسي. انها للغرب!! احنا عندنا الصمت ادب

"علاء" بدوره كتب. امام الحرم المكي كان بيدعي ان ربنا يحفظ بلداننا الاسلامية والعربية من الثورات والمظاهرات .. اللهم اعزنا بدين المقاومة بدين الحرية ودين الكرامة .. اللهم اعزنا بدين اهل غزة

في المقابل، هناك من وافق على تصرف البدير مثل "فيصل" الذي كتب. نعم.. المظاهرات فتن ومحرمة ولا تفيد اهلنا في غزة بشيء الدعاء مفيد اكثر

فيلم عن غزة يثير جدلا ونقاشات واسعة في فرنسا بين داعٍ لوقف العدوان ومدافع عن جرائم الاحتلال. النائب الفرنسي إيميريك كارون يعمل على فيلم يصور كل ما يعانيه أهالي غزة من فظائع منذ أشهر.

كارون قال إنه يريد من زملائه في البرلمان الإطلاع على حقيقة ما يحصل في القطاع وما يعيشه الغزيون. الفيلم أثار حفيظة بعض السياسيين الذين هاجموا كارون واعتبروا أنه يروج لفكرة المقاومة الفلسطينية.

نستعرض في هذا البرنامج بعض رسوم الكاريكاتير المتعلقة بالعدوان على غزة..

رسم يشير إلى المساعدات التي ترسل إلى أهالي غزة، لكنها ترسل على فوهة مدافع الدبابات الإسرائيلية التي تقتل اهالي القطاع منذ ستة أشهر

في الرسم التالي، واقع ما يعيشه الغزيون.. من جهة سلاح العدوان الذي يفتك بهم، ومن جهة سلاح الخذلان الذي يجهز عليهم

في الرسم الأخير، ومع حلول عيد الفطر، اهالي غزة يقدمون زكاة الفطر.. وهي الرصاص الذي يقتل الاطفال والنساء والجميع دون تمييز

لم يحصل الرد بعدُ، والاحتلال الإسرائيلي ومعه الإدارة الأميركية في حالة قلق من رد إيران على جريمة دمشق. الولايات المتحدة تنتظر الرد الذي أكدت طهران بأنه حتمي.. وكذلك الاحتلال الذي أغلق عشرات السفارات حول العالم. وفي داخل الكيان.

المستوطنون شرعوا بتخزين المواد الغذائية والضروريات تحسبا لرد طهران. الناشطون اعتبروا أن مجرد خوف الاحتلال والأميركي من الرد يكفي لإظهار حجم المأزق الذي يعيشه بنيامين نتنياهو وحكومته.

تعليقات كثيرة وتفاعل واسع مع عنوان الرد الإيراني على مواقع التواصل.

تعليق من "زينة كرم" التي كتبت. الإبتسامة إلي هي كابوس للأعداء والتشديد على إنتظار الرد الإيراني .. إذا شفتو اليوم بمطار بن غوريون العالم عم بتدعوس بعضها ما تتعجبوا

"هاني شاهين" أيضا علق. تغريدة من السيد الخامنئي جعلت من الإسرائيليين يهرعون الى الملاجئ ومنهم مَن هرب خارج المدن الرئيسية مما أدى الى إزدحام خانق على الأوتوسترادات. تغريدة واحدة من إيران دبّ الذعر في أنحاء الكيان! ماذا فعلتم بأنفسكم أيها العرب؟! راجِعوا دينكم

الإعلامي والناشط الاميركي "جاكسون هينكل" نشر هذه الصورة وكتب متوجها للإسرائليين.. احذروا مما تتمنوه، إيران جاهزة..

لقاءات مفبركة، وأسئلة معدة مسبقا، ومواضيع لا يسمح بالتحدث فيها. هكذا هي لقاءات الرئيس الأميركي جو بايدن. هذا ما كشفته الإعلامية الأميركية سيج ستيل التي أجرت لقاء مع بايدن في وقت سابق.

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