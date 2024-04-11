فيديو خاص: 6 غارات للاحتلال، اليك رد حزب الله!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هذا بالاضافة الى ان مدفعية الاحتلال كانت تقصف مباشرة بعض المنازل المطللة على الجانب الفلسطيني في طيرحرفا، فيما اطلقت رشاشات العدو الثقيلة نيرانها على المنازل والطرقات بين القرى في القطاع الشرقي والاوسط.

وتابع ان الطيران الحربي الاسرائيلي اخترق اليوم جدار الصوت مرتين في الاجواء اللبنانية، فيما كان بارزا تحليق الطيران المسير المسلح في أجواء المناطق الحدودية.

واكد مراسل العالم ان المقاومة في المقابل ردت على اعتداءات الاحتلال باستهداف ثلاثة مواقع له وهي بياض بليدا في القطاع الاوسط واصابت تجمعا لجنود الاحتلال فيه، بالاضافة الى موقعين الرمثا و زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

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