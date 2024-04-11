الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: 6 غارات للاحتلال، اليك رد حزب الله!!

الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن الساعات القليلة الماضية شهدت تصعيدا بين المقاومة والاحتلال، مشيرا الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن ست غارات استهدفت منزلا في بلدة الخيام وبعض المنازل في ميس الجبل ومنطقة مروحين و يارين و جبين و طير حرفا و الظهيرة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هذا بالاضافة الى ان مدفعية الاحتلال كانت تقصف مباشرة بعض المنازل المطللة على الجانب الفلسطيني في طيرحرفا، فيما اطلقت رشاشات العدو الثقيلة نيرانها على المنازل والطرقات بين القرى في القطاع الشرقي والاوسط.

وتابع ان الطيران الحربي الاسرائيلي اخترق اليوم جدار الصوت مرتين في الاجواء اللبنانية، فيما كان بارزا تحليق الطيران المسير المسلح في أجواء المناطق الحدودية.

واكد مراسل العالم ان المقاومة في المقابل ردت على اعتداءات الاحتلال باستهداف ثلاثة مواقع له وهي بياض بليدا في القطاع الاوسط واصابت تجمعا لجنود الاحتلال فيه، بالاضافة الى موقعين الرمثا و زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فيديو خاص: حزب الله يحمل على موقع اسرائيلي ردا على اعتداءاته!!

اهالي جنوب لبنان يوجهون رسالة تحدي للاحتلال في عيد الفطر

شاهد.. المقاومة اللبنانية ترد على اعتداءات الاحتلال جنوب لبنان