الاحتلال يزعم استهداف مواقع تابعة لحزب الله.. لماذا؟

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الاحتلال الاسرائيلي يزعم من خلال اعتداءاته او غاراته الجوية بانه يستهدف نقاط ومراكز تابعة للمقاومة الا انه بعد ان تنجلي الصورة يتبين ان كل هذه المباني التي استهدفه وخاصة بالامس كانت هي بيوت لمدنيين ولكنها غير مأهولة.

وأضاف مراسل العالم ان وتيرة الاعتداءات لم تتغير من الجانب الاسرائيلي وخاصة الغارات الجوية حيث شن بعد ظهر امس اكثر من 7 من الغارات على بلدة الخيام، دُمر من خلاله احد المنازل غير مأهولة بشكل كامل.

واشار الى ان الاحتلال استهدف بعض المباني المتضررة سابقا في ميس الجبل التي هي كانت قصفت قبل ذلك.

واكد مراسل العالم ان الكم الاكبر للغارات كان على القطاع الغربي وبلدة الضهيرة، حيث زعم الاحتلال بانه استهدف نقطة عسكرية ولكن واقع الامر يشير الا ان ما يقوله الاحتلال هو فقط مزاعم، ربما لرفع معنويات جنوده لأن المقاومة ليس لديها لا مراكز ولا قواعد مكشوفة وخاصة في هذه الاجواء.

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