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أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا

أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا
السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان انه في محادثة هاتفية مع وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وقبرص، أكدت أنه تم توجيه التحذيرات اللازمة إلى أمريكا.

العالم - إیران

وكتب أمير عبد اللهيان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "ايكس": تلقيت اليوم مكالمات هاتفية من نظرائي من هولندا وبلجيكا وقبرص.

وأضاف: لقد أثاروا أفكاراً حول الهجوم الإرهابي الأخير للكيان الإسرائيلي على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق وانتهاك القانون الدولي واتفاقيات فيينا.

وقال امير عبداللهيان: تم شرح مواقف بلادنا، وشددت على أنه تم توجيه التحذيرات اللازمة لأمريكا.

وأضاف وزير الخارجية الايراني أنه تمت مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية وقطاع غزة خلال المحادثة مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

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