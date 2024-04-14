ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ حرس الثورة الاسلامية في الارضي المحتلة

العالم - ايران

وافاد تقرير لوكالة "ارنا" ان الصواريخ الباليستية التابعة لحرس الثورة الاسلامية استهدفت العديد من الاهداف من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة.

وتقع هذه القاعدة جنوب الأراضي المحتلة وفي منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، ويبلغ طول مدرجها 3400 متر، وتعد الحظيرة والقاعدة الرئيسية لطائرات إف 35 الصهيونية.

وفي فبراير الماضي، تدربت القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني على هجوم صاروخي على نموذج محاكاة لحظائر هذه القاعدة الجوية الصهيونية.

وتبعد هذه القاعدة عن الحدود الغربية لإيران حوالي 1100 كيلومتر.