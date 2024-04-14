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إن بي سي نيوز: بايدن يعرب سراً عن قلقه من أن نتنياهو يحاول جر واشنطن إلى صراع أوسع

إن بي سي نيوز: بايدن يعرب سراً عن قلقه من أن نتنياهو يحاول جر واشنطن إلى صراع أوسع
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس، جو بايدن، أعرب سراً عن مخاوفه من أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول جر الولايات المتحدة أكثر إلى صراع أوسع، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على تصريحات بايدن.

العالم - الأميركيتان

وأوضحت الشبكة الأميركية، في تقرير عقب الهجوم الإنتقامي الإيراني على "إسرائيل" بطائرات مسيرة وصواريخ، أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين تساورهم مخاوف من قيام تل أبيب بعمل متسرع رداً على الهجوم الإيراني من دون التفكير في التداعيات المحتملة لذلك.

وأضافت، نقلاً عن مسؤولين كبيرين أحدهما بإدارة بايدن والثاني بوازرة الدفاع، أن تلك المخاوف تعود جزئياً للعبر التي استخلصتها إدارة بايدن من طريقة تنفيذ الإحتلال حربه على غزة، وكذا القصف الذي نفذته على دمشق.

وجاء الإنتقام الإيراني ليلة السبت رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع شهر إبريل/نيسان الحالي، الذي أدى إلى استشهاد 16 شخصاً، من بينهم سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، يتقدمهم القيادي المجاهد البارز في فيلق القدس محمد رضا زاهدي.

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