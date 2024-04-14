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خلال محادثة هاتفيه مع نظيره التركي؛

أميرعبداللهيان: أي هجوم إسرائيلي على إيران سیواجه ردا قويا

أميرعبداللهيان: أي هجوم إسرائيلي على إيران سیواجه ردا قويا
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني، حسين أميرعبداللهيان أن العملية الانتقامية التي شنتها إيران ضد الكيان الصهيوني انتهت بهجوم الليلة الماضية، محذرا من رد أشد قسوة إذا هاجم الكيان الصهيوني إيران.

العالمإيران

وأدلى حسين أميرعبداللهيان بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وفي إشارة إلى عملية وعد الصادق التي نفذتها إيران الليلة الماضية ضد الكيان الإسرائيلي، قال فيدان: لا نريد أن يتصاعد التوتر في المنطقة ونأمل أن تنتهي الإجراءات التي أدت إلى زيادة التوتر.

كما أبلغ أميرعبداللهيان نظيره التركي بأن العملية ضد "إسرائيل" انتهت وإذا لم يكن هناك هجوم على إيران فلن يتم تنفيذ عملية جديدة.

غير أن وزير الخارجية الإيراني أكد مرة أخرى أنه إذا وقع هجوم جديد على إيران فإن رد إيران سيكون أقوى من ذي قبل.

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