أميرعبداللهيان: أي هجوم إسرائيلي على إيران سیواجه ردا قويا

العالم – إيران

وأدلى حسين أميرعبداللهيان بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وفي إشارة إلى عملية وعد الصادق التي نفذتها إيران الليلة الماضية ضد الكيان الإسرائيلي، قال فيدان: لا نريد أن يتصاعد التوتر في المنطقة ونأمل أن تنتهي الإجراءات التي أدت إلى زيادة التوتر.

كما أبلغ أميرعبداللهيان نظيره التركي بأن العملية ضد "إسرائيل" انتهت وإذا لم يكن هناك هجوم على إيران فلن يتم تنفيذ عملية جديدة.

غير أن وزير الخارجية الإيراني أكد مرة أخرى أنه إذا وقع هجوم جديد على إيران فإن رد إيران سيكون أقوى من ذي قبل.