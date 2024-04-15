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شاهد/جون كيربي يقر بقوة الرد الإيراني على الكيان الصهيوني

الإثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أقر منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال تصريحات متلفزة له بتأثير الرد الإيراني والهجمات الصاروخية على الكيان الصهيوني قائلاً: "لم نر هذا من قبل".

العالم- الامريكيتان

وقال كيربي في حوار مع شبكة CNN الأمريكية إن "الضربات الانتقامية التي شنتها إيران على إسرائيل كانت غير مسبوقة حقًا من حيث الحجم والنطاق والمدى".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لم نر هذا من قبل. لقد كنا نراقب هذا عن كثب قدر الإمكان. هل يمكنني أن أخبرك أننا توقعنا كل طائرة مسيرة وكل صاروخ؟ على الأغلب لا".

وأعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية اطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو الكيان الصهيوني في سياق الرد على جرائم الكيان المتكررة بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي الإيراني في دمشق.

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