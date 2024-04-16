مسؤول في البرلمان الايراني.. سحقنا جيشاً لايقهر !

العالم - خاص بالعالم

وقال مقتدايي في تصريح خص به قناة العالم: كنا نسمع كثيراً عن القبة الحديدية وقدرات عسكرية كان يتبجح بها كيان الاحتلال الصهيوني وكان يدعي انه صاحب الجيش الذي لايقهر.

وتابع مقتدايي:"لو اننا افترضنا جدلاً ان ما كان يدعيه كيان الاحتلال، كان صحيحاً، فإن ايران وبالرد الذي قامت ضد هذا الكيان، أثبتت انها أقوی عسكرياً وايمانياً من هذا الكيان".

وأكد ان ايران وبردها الاخير علی كيان الاحتلال، كانت تريد فقط تأديبه ولم تكن تريد ان تهاجم هذا الكيان المتوحش علی ما قام به من عدوان علی القنصلية الايرانية في دمشق.

وأوضح مقتدايي ان ايران أصبحت اليوم في الخطوط الأمامية للدفاع عن نفسها وهي تستطيح ان تفرض ماتريد علی العدو. ايران ادخلت العدو في معادلات جديدة والعالم تغير الان وايران أصبحت ملهمة لدول محور المقاومة ولجميع شعوب العالم الاسلامي.