وزير الخارجية الإيراني في نيويورك.. وضع غزة وصل الی نقطة الغليان

العالم - ايران

وقال عبداللهيان عقب وصوله الى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين إن الوضع في غزة بدأ ينعكس على المنطقة برمتها.

وأضاف وزير الخارجية الايراني ان جلسة مجلس الامن، فرصة لشرح وجهات نظر طهران بما يتماشی مع ضرورة استتباب السلام والأمن في المنطقة.

وأوضح عبداللهيان انه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وبعض وزراء الخارجية وكبار مدراء المنظمات الدولية للتباحث من أجل وقف العدوان فوراً في غزة وارسال مساعدات انسانية واسعة النطاق الی القطاع وغيرها من القضايا المتعلقة بقضية فلسطين وأمن المنطقة.