رونالدو يظهر بلحية في تدريبات النصر..ما القصة؟!

العالم- الرياضة

وتداول عدد من رواد الإنترنت بعض الصور التي يظهر فيها كريستيانو رونالدو خلال تواجده بتدريبات النصر بلحية طويلة، وذلك على غير عادته کما شکک بعض فی حقيقة الصورة و نسبها الى الذكاء الاصطناعي .

لكن تبين أن تلك الصور ليست حقيقية، كما أنه تم التقاطها في وقت سابق من هذا الشهر.

وما أكد ذلك أكثر كريستيانو رونالدو، بعدما أعلن إطلاق قناة خاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بنشر صورة "سيلفي" لنفسه من آخر ظهور، والتي ظهر فيها بدون أي لحية.

وكتب رونالدو: "أهلاً، لقد أنشأت هذه القناة الجديدة، وسأشارك المزيد من التحديثات الحصرية هنا هذا العام، لذلك تابعوني باستمرار، شكرا على كل الدعم دائما".

كريستيانو رونالدو وإطلاق اللحية

اعتقد البعض أن كريستيانو رونالدو لم يتمكن من تنيمة شعر الوجه مثل الرجال الآخرين، لكن النجم البرتغالي كشف أنه لا يطلق لحيته.

وعلق أحد المشجعين قائلا: "تبدو جيدة عليه، لكني أعلم أن الصورة (مركبة) بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتبدو حقيقية للغاية"، ليعلق آخر: "أليس هذا ذكاء اصطناعيا؟".

وذهب البعض لإطلاق النكات والتعليقات الكوميدية حول الصور، حيث شبهه البعض بمواطنه برناردو سيلفا، وزميله الأسبق في مانشستر يونايتد، مايكل كاريك.

وسبق أن أطلق رونالدو جزء من لحيته بسبب رهانه مع ريكاردو كواريزما زميله في المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا قبل 6 سنوات.

وقال رونالدو وقتها عن لحيته: "لقد كانت مزحة مع كواريزما، كنا في الساونا وكنت أحلق لحيتي، تركت لحية صغيرة وقلت له إذا سجلت هدفًا في مرمى إسبانيا فلن أحلقها حتى نهاية كأس العالم".

وأضاف: "لقد جلبت لي الحظ السعيد، وسجلت في مرمى إسبانيا وكذلك المغرب، لذا سأحتفظ بها".

وكانت تلك المرة الأولى والوحيدة التي ظهر فيها الدون بلحية.