حماس ترحب بأي دور اسلامي أو إقليمي للضغط على الإحتلال الاسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وقال محمود مرداوي قيادي في حركة حماس:" نرحب بأي وساطة أو بأي تدخّل يخدم قضية فلسطين ونحن حددنا اهدافا وهذه الاداة ذات صلة بما يتعرض له شعبنا.. اي دولة تستطيع ان تقدم وتساهم في تحقيق هذه الاهداف من خلال وساطتها ودورها وثقل وزنها وعلى وجه التحديد تركيا، نحن نرحب في ذلك وسنمكّنها من كل الادوات التي تنجح هذا المسار اذا هي رفعت من مستوى التدخل والوساطة".

اهداف عدة حملها اللقاء ووفق ما رشح من معلومات فإن اللقاء جرى التاكيد فيه على موقف تركيا بشان ادانة الجرائم الاسرائيلية والعمل على لفت انظار المجتمع الدولي لها ، فيما يجمع مراقبون بأن اللقاء يفتح الباب امام تركيا للعب دور الوسيط في التفاوض

وقال د سليمان ابو ستة كاتب ومحلل سياسي:"هذه الزيارة تمثل اقرارا تركياً بان الاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا بتحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني التي ترفعها المقاومة وعلى رأسها حماس، وتامل تركيا ايضا ان تساهم هذه الزيارة في تحقيق الوساطة التي تقودها تركيا بينها المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني تفضي الى صفقة تبادل الاسرى والى إنهاء هذه الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني".

وحضر القاء عن حماس الى جانب رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين فيما حضر اللقاء عن الجانب التركي الى جانب الرىيس اردوغان وزيرا الخارجية والمخابرات ومسؤول داىرة الاتصال وهو ما يعزز تقديرات اهمية اللقاء وما سيبنى عليه

في ظل تعثر المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب بغزة ترغب تركيا بلعب دور اكثر بمسار الوساطة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني وهي رغبة تنسجم وفق مراقبين مع ترحيب حماس باي دور اسلامي او اقليمي من الممكن ان يساهم في تعزيز الصوت الفلسطيني ويملك اوراق ضغط على الاحتلال.

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