العالم – فلسطين المحتلة

وذكرت "القسام" في بيان: "كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القطاع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد، ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على منازل في مدينة رفح جنوب غزة فجر يوم الأحد.

كما ذكر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما يعم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية، تنديدا باقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.