العالم – فلسطين المحتلة

وكانت قد أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع”، وعدد آخر من المقاومين خلال عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وان قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أحد منازل المواطنين في حارة العيادة بالمخيم، وقامت بتصفية 4 شبان الذين كانوا يتحصنون داخله.

ويعتبر “أبو شجاع” أحد مؤسسي كتيبة طولكرم، ونجا من عدة محاولات لاغتياله، فيما استشهد شقيقه “محمود” خلال عدوان شنّه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس في ديسمبر الماضي.