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ظهور مفاجئ لقائد كتيبة طولكرم"أبو شجاع"بعد نجاته من محاولة اغتيال إسرائيلية

الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع في ظهور مفاجئ بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال اجتياح وحصار قوات الاحتلال أكثر من 50 ساعة لمخيم نور شمس في طولكرم.

العالم فلسطين المحتلة

وكانت قد أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع”، وعدد آخر من المقاومين خلال عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وان قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أحد منازل المواطنين في حارة العيادة بالمخيم، وقامت بتصفية 4 شبان الذين كانوا يتحصنون داخله.

ويعتبر “أبو شجاع” أحد مؤسسي كتيبة طولكرم، ونجا من عدة محاولات لاغتياله، فيما استشهد شقيقه “محمود” خلال عدوان شنّه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس في ديسمبر الماضي.

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