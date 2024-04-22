كاتب صهيوني: خراب 'اسرائيل'سيحدث على يد هذا الشخص..

العالم- فلسطين المحتلة

وأضاف مجاد أن نتنياهو متعصب وديكتاتوري يرى أن "اسرائيل ملكيته الخاصة"، مضيفا أنه "معتاد على السيطرة لدرجة أنه غير قادر على قبول أن يأخذ شخص آخر مكانه".

وأشار الى أن إخلاء الحكومة بالنسبة لنتنياهو بمثابة نقل ملكية عقار.

وقدم مسؤول شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي "اهارون خليفا" استقالته من مهام منصبه صباح الاثنين، على خلفية الفشل الذريع في رصد هجوم السابع من أكتوبر.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "خليفا" قدم استقالته لقائد هيئة الأركان "هرتسي هليفي" صباح اليوم، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، حيث سينهي مهام منصبه خلال الأسابيع المقبلة بعد تعيين خلف له في هذا المنصب.

وقالت الصحيفة إن الاستقالة تأتي على خلفية فشل شعبة الاستخبارات في توقع الهجوم أو الحصول على انذارات استخباراتية بهذا الخصوص، لافتة إلا أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت "عمياء" عما يدور في عقل حماس قبل السابع من أكتوبر، ولم تقم الاستخبارات بتفسير خطوات حماس قبل الهجوم بشكل صحيح، واعتقدت أنها تدريبات داخلية فقط.