ألمانيا تستأنف العمل مع 'الأونروا' في غزة

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وقالت وزارتا الخارجية والمساعدات التنموية الألمانيتان في بيان مشترك إن توصيات المراجعة "يجب الآن تنفيذها على الفور".

ومن بين تلك التوصيات الرقابة الأقوى على قيادة "الأونروا"، والمشاركة الدولية الأكبر في دعم الوكالة الأممية أثناء تعاملها مع قضايا الحياد.

كما جاء في البيان الألماني أنه "على هذه الخلفية وبالتزامن مع هذه الإصلاحات، ستواصل الحكومة الألمانية قريبا التعاون مع الأونروا في غزة، كما فعلت بالفعل أستراليا وكندا والسويد واليابان، على سبيل المثال".

وقالت ألمانيا كذلك إنها تعتزم التشاور بشكل وثيق مع "أقرب شركائها الدوليين" بشأن توفير مزيد من التمويل للأونروا.