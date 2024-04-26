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فيديو خاص: مدافع ودبابات وطائرات تستهدف النصيرات!!

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بان الاحتلال يواصل غاراته على القطاع، وآخرها استهدف ارضا زراعية في بلدة الزوايدة ما ادى الى استشهاد مواطن فلسطيني واصابة آخر.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاحتلال شن غارة على ارض زراعية على دير البلح الحقت اضرارا بالغة، فيما لم يتوقف القصف المدفعي على مخيم البريج، وعلى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتابع: كما تستمر عملية نسف وتدمير المباني السكنية في المغراقة والزهراء واطراف مخيم النصيرات، مشيرا الى ان الاحتلال يطلق النار من الدبابات والمدافع وطائرات الكوادكوبتر.

واوضح مراسل العالم ان غارة عنيفة استهدفت شقة سكنية في قلب مدينة غزة في منطقة الرمال ما ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين منهم طفلان، فيما استهدفت غارة جنوب حي الزيتون وقصف مدفعي على حي الشجاعية وتل الهوى وحي الشيخ عجلين.

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