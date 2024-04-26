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سفير إيران بأنقرة يلتقي مدير عام مركز أبحاث اقتصاد واجتماع الدول الإسلامية

سفير إيران بأنقرة يلتقي مدير عام مركز أبحاث اقتصاد واجتماع الدول الإسلامية
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

التقى السفير الإيراني في أنقرة "محمد حسن حبيب الله زادة"، المدير العام لمركز الأبحاث والتعليم والأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية "زهرا زومروت سلجوق".

العالم _ إيران

وأشار حبيب الله زادة خلال اللقاء، إلى أهمية الاستفادة من نتائج أبحاث هذا المركز وتبادل ونقل تجارب الدول الإسلامية في المجالات ذات الصلة.

ودعا إلى زيادة تعاون هذا المركز التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مع بلادنا والاستفادة أكثر من خدمات هذه المؤسسة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول تطوير التعاون المشترك.

بدوره أعلنت سلجوق استعدادها لزيادة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولفتت إلى بعض مشاريع مركز التعليم والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية، وقالت إن أنشطة هذه المنظمة تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة بناء على طلب الدول الأعضاء.

وبالإشارة إلى التجارب القيمة لبلادنا في بعض مجالات نشاط هذا المركز الدولي، أعربت عن استعدادها لتعزيز التعاون والعلاقات مع إيران.

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