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فيديو خاص: تفاصيل حصرية عن كمين حزب الله المحكم للاحتلال!!

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان الكمين الاخير الذي نصبته المقاومة للاحتلال امس يضاف على الايام الصعبة التي وصفها الاحتلال بانها الاكثر صعوبة عليه منذ فترة، بعد الكمائن التي نصبتها المقاومة في تل اسماعيل في الظهيرة ثم عرب العرامشة و شمال عكا والمطلة وغيرها من العمليات النوعية للمقاومة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كان ليل امس مفصلا آخر من مفاصل العمليات المركبة والدقيقة التي تدل على دقة الاستطلاع والرصد عند المقاومة، حيث استهدفت عملية مركبة للمقاومة عند منتصف ليل امس رتلا للآليات العسكرية المتجهة على الطرقات التي توصل الى موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وتابع: فكان الكمين الاول من خلال القذائف المدفعية التي اعاقت تقدم الاليات، ثم تم استهدافها بالصواريخ الدقيقة والموجهة، مشيرا الى ان الاحتلال ورغم التعتيم، اعترف بمقتل احد افرادها وجرح آخرين.

واعتبر مراسل العالم ان هناك حالة من الهيسستريا اصابت الكيان اثر العملية الامر الذي انعكس في الغارات العنيفة التي شنها منذ فجر امس ولم تنته حتى الان.

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