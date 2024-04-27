كاميرا قناة العالم توثق دمار حل بمخيم النصيرات

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في مخيم النصيرات انتشال جثث 10 فلسطينيين من تحت الانقاض.

وأوضح مراسل العالم ان طيران الاحتلال استهدف في هذه الغارة منازل عدة عوائل منها عائلة الجد والطلاع وعدد من العوائل النازحة التي لجأت لهذا المكان.

وبيّن مراسل العالم ان الطواقم بحثت عدة ساعات عن ناجين محتملين من هذه المجزرة وجثامين للشهداء الا ان نقص المعدات والامكانيات ارغمهم علی مغادرة المكان وبقی سكان المنطقة يبحثون تحت الانقاض دون أية امكانيات.

وأشار مراسل العالم الی تدمير أكثر من 15 منزل في هذا القصف موضحاً ان معظم الشهداء من النساء والاطفال وكبار السن وان جيش الاحتلال يشن أمثال هذه الغارة دون سابق انذار.

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