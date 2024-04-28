نشطاء في اليابان ينظمون تظاهرة للمطالبة بالحرية لفلسطين

العالم - أسيا والباسفيك

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "وقف إطلاق النار فورا" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الإحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل تل أبيب الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".