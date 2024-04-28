غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتانياهو

العالم - الإحتلال

وقال غانتس، إن "الدخول إلى رفح مهم، لكن إعادة الأسرى الإسرائيليين أهم"، مضيفا أنه "لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة، إذا منع وزراء فيها منحى صفقة لإعادة الأسرى يلقى دعما من أجهزة الأمن".

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق اليوم، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وقال سموتريتش في بيان مصور إن "الموافقة على المقترح المصري هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، ويحكم بالإعدام على المحتجزين الذين لم تشملهم الصفقة".



وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني "إسرائيل"وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المقترح الذي طرحته مصر. وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".

وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد صرح، أمس السبت، بأنه مستعد للتدخل وإنقاذ الحكومة إذا سعى السياسيون اليمينيون المتطرفون مثل سموتريتش نفسه إلى مغادرتها.

يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لحماس عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا"، متوقعا أن تتلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال الـ48 ساعة المقبلة.