حماس في القاهرة وخلافات داخل كابينت الحرب

العالم - مع الحدث

ماذا عن التحدي أمام نتنياهو ومدى استعداده للتضحية بشريكيه بن غفير وسموتيرش، مقابل صفقة الأسرى مع اشتداد ضغط أهليهم عليه؟

هل انتزع المصريون والأميريكيون من الإسرائيليين موافقة على البحث بوقف اطلاق نار دائم والانسحاب من كامل القطاع وبأي ضمانات؟

ماهي الضغوط التي تمارسها ادارة بايدن لمنع عملية رفح والتـأكيد على التوصل لوقف النار وإطلاق الأسرى بحسب بلينكن في رياض؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية عامر خليل، والباحث السياسي سامر عنبتاوي.

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