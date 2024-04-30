طلاب الجامعة الامريكية ببيروت ينددون بجرائم الكيان في غزة

العالم – خاص بالعالم

هتافات وصل صداها إلى العمق الإسرائيلي من حرم جامعة الداعم الأول"لإسرائيل"وجرائمها وإبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين.



المشاركون في هذا التحرّك الداعم لفلسطين أرضا وشعبا ومقاومة والمندد بهمجية الكيان الغاصب كان لهم موقفهم السلاح.



وقال شربل نحاس الوزير اللبناني السابق: المسألة تستدعي أمام التضحيات الهائلة التي تقدم على أرض غزة وعلى سائر الجبهات ان يكون هنالك طرح سياسي لان المجاهدين والتضحيات التي يقدمونها لا يجوز أن تذهب وكأنه حدث عابر.



وقالت طالبة في الجامعة الاميركية:"نحن من أمام حرم الجامعة الأمريكية، كل العالم يقول أنها تابعة لامريكا، ونحن نقول بان صوتنا واحد والحق لا نسكت عنه، وسنظل نقف مع اهلنا في فلسطين مهما حدث ولن نتركهم ابدا.

وقال طالب في الجامعة الأميركية:"اليوم التحرك امام الجامعه الامريكيه في بيروت كانت تحت ثلاثة عناوين الاول هو وقف الابادة في غزة والثاني وقف الحرب في الجنوب اللبناني والعمل السياسي لتحرير فلسطين واقامة دولة ديمقراطية واحدة على الارض الفلسطينية من البحر الى النهر، وثالث عنوان هو فيما يخص الجامعة هو الافصاح المالي عن كل البيانات المالية في الجامعة واذا تبين وجود تعامل مع أي شركة تدعم الكيان الصهيوني فيجب قطع العلاقات معها.

وقال طالب آخر:"جئت اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع أهلنا في غزة وجنوب لبنان حتى نقف ونعبر في الوقوف معهم ونظهر للعالم اجمع اننا من داخل الجامعة الامريكية نبدي دعمنا لهم وتعاطفنا معهم".

إشارة إلى أنّ هذا التحرك لن يكون الأخير كما أكد طلاب الجامعة داعين جميع الطلاب في جامعات لبنان والعالم للمشاركة في هذه الإنتفاضة الطلابية ضد غطرسة الكيان الصهيوني ودعما لأهل فلسطين ومقاومتها.

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